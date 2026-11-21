SERIE D Gela, gara di cartello al "Presti": arriva la Nuova Igea Virtus

In caso di vittoria, domani i locali potrebbero agganciare i giallorossi e muovere nuovamente la classifica.

Gela. Domani alle 16, lo stadio "Vincenzo Presti" darà vita a uno scontro tra siciliane che si prospetta entusiasmante: il Gela affronterà la Nuova Igea Virtus, reduce da un avvio di campionato al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Con diciannove punti - tre in più dei biancazzurri -, i giallorossi occupano la quinta posizione del girone I a pari merito con Digiesse PraiaTortora e Milazzo. Dopo la squalifica di De Giosa e l'addio di Creuso, i peloritani hanno accolto il portiere ex Athletic Palermo Antonio Martinez.

Per l'ultima partita orfani di Dario Maltese, i biancazzurri sono imbattuti ormai da sette gare. Sotto la gestione Romano, il Gela ha collezionato tre successi e quattro pareggi: tredici punti fondamentali per abbandonare le sabbie mobili della zona rossa e avvicinarsi alle posizioni più importanti della graduatoria. In caso di vittoria, domani i locali potrebbero agganciare i giallorossi e muovere nuovamente la classifica. Calcio d'inizio fissato per le 16.