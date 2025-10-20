Gela, esonerato Cacciola dopo le quattro sconfitte consecutive

Il nome più caldo per sostituirlo pare essere quello del palermitano Francesco Di Gaetano. Attesa nelle prossime ore l’ufficialità dell’esonero del tecnico ex Siracusa.

Gela. Pare che il Gela abbia deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Gaspare Cacciola. Ve ne avevamo parlato ieri sera e adesso sembra essere cosa fatta secondo alcune indiscrezioni trapelate. Decisione presa a margine delle quattro sconfitte rimediate dal Gela negli ultimi quattro impegni di campionato. Decisiva la disfatta interna di ieri al cospetto dell’Athletic Palermo, che ha avuto la meglio sui biancazzurri di misura in virtù della rete di Bonfiglio su calcio di punizione. Il nome più caldo per sostituirlo pare essere quello del palermitano Francesco Di Gaetano. Attesa nelle prossime ore l’ufficialità dell’esonero del tecnico ex Siracusa.