Gela, emergenza in difesa contro l’Enna

Saranno out per squalifica Giuliano e Giacomarro, mentre è in forte dubbio la presenza di Sbuttoni dopo l’infortunio rimediato il primo febbraio nella gara contro la Sancataldese. Rientrerà a disposizione, invece, Petta.

Gela. È un Gela bello e propositivo quello visto domenica al Velodromo “Paolo Borsellino”, questa stagione casa dell’Athletic Palermo. Il terreno di gioco dell’impianto ha permesso a Maltese e compagni di impostare le proprie manovre offensive in maniera pulita ed il risultato si è visto, a differenza di Lamezia Terme e Barcellona Pozzo di Gotto.

Un altro stadio che non vanta condizioni ottimali è il “Generale Gaeta” di Enna, che non a caso ha visto scivolare diverse squadre. È arrivata nelle ultime ore l’ufficialità che l’impianto sarà ufficialmente teatro del match di domenica contro il Gela.

Quattro vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte per l’organico di Passiatore, che in casa ha ceduto solo dinanzi a Savoia, Reggina, Nissa e Vigor Lamezia, mentre non è andata oltre il pareggio la Nuova Igea Virtus.

L’impressione è che i gialloverdi, in questo girone di ritorno, stiano raccogliendo i frutti seminati nell’arco della prima fase del campionato, ma la zona rossa rimane a tre lunghezze. Lo scontro diretto perso domenica contro la Sancataldese ha permesso alle squadre in zona playout di avvicinarsi, rendendo ancor più importante la gara del prossimo weekend contro il Gela.

I biancazzurri, che vantano tredici punti di distacco dal tredicesimo posto, sono reduci da un convincente pareggio esterno e faranno visita ai gialloverdi con la spensieratezza di chi, la salvezza, l’ha quasi ipotecata. Toccare quota quaranta punti sarebbe fondamentale per un Gela che si avvicinerebbe sensibilmente ad un obiettivo già vicino di suo.

Misiti, però, dovrà fare a meno di due pedine fondamentali del proprio scacchiere, ovvero Giuliano e Giacomarro. I due palermitani, che al “Borsellino” hanno agito al centro della difesa, hanno ricevuto la quinta ammonizione del loro campionato. Due assenze pesanti anche se rientrerà a disposizione Petta, che ha scontato una giornata di squalifica. Rimangono da valutare le condizioni di Sbuttoni, ai box dalla gara del primo febbraio contro la Sancataldese. L’altro posto al centro della difesa, nel Gela, potrebbe essere occupato dal giovane Eguaseki, che in casa della Nuova Igea Virtus era entrato bene prima di commettere un grave errore sul terzo gol della sfida.

Out per quattro gare, tra le fila gialloverdi, il capocannoniere Franck Tchaouna “per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”, come riporta il Giudice Sportivo. L’Enna perde dunque il proprio punto di riferimento in fase offensiva, autore quest’anno di undici reti. La squalifica rimediata costringe Passiatore a rimaneggiare il proprio organico e trovare una soluzione per sopperire all’assenza del proprio centravanti.

Appuntamento fissato per le 15 di domenica. Con ogni probabilità, i sostenitori biancazzurri potranno presenziare allo stadio “Gaeta” e supportare i propri beniamini dopo diverso tempo anche lontani dalle mura del “Presti”.