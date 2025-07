Gela e Nuova Città Gela promosse, civici e Pd: "Sprone per crescere nello sport"

Per "Una Buona Idea" e per il Pd, si tratta di un successo della città

Gela. La giornata di ieri, attraverso i risultati sportivi ottenuti dal Gela e dalla Nuova Città di Gela, rispettivamente promosse in serie D, per il calcio, e in B2, per la pallavolo, viene vista dalle forze politiche che stanno nell'amministrazione Di Stefano come un segnale di forte progressione per la città. "È una giornata di grande festa per la nostra città, lo sport ci ha regalato due grandissime emozioni, la vittoria e la promozione del Gela calcio in serie D e la vittoria della Nuova Città di Gela e la promozione in serie B2. Questi due importanti risultati devono servire da sprone per investire nello sport. Un grazie alle società che con impegno e dedizione offrono sport nella nostra città e un plauso alle giocatrici e ai calciatori per le gioie che ci hanno regalato. Gela ha bisogno di esempi positivi e la nuova città di Gela e il Gela calcio lo sono", spiegano i civici di "Una Buona Idea". "Il Partito Democratico esprime viva soddisfazione per la meritata promozione in serie D della società Gela Calcio. Gli sportivi di Gela e la città sapranno sostenere con passione e affetto il calcio gelese. Il Partito Democratico, unitamente all'amministrazione comunale, seguirà costantemente l'iter amministrativo per l'ammodernamento dello stadio "Vincenzo Presti", a seguito del finanziamento di circa un milione e mezzo di euro ottenuto grazie al coraggio e alla generosità dei consiglieri comunali che hanno votato favorevolmente l'atto deliberativo pur con il parere negativo del collegio dei revisori dei conti", spiegano invece i dem.