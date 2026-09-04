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Gela e Malta più vicine, in Comune ricevuta delegazione istituzionale di Kirkop

Il sindaco Terenziano Di Stefano e il presidente del consiglio Paola Giudice hanno scambiato con il Sindaco di Kirkop dei doni simbolici

A cura di Redazione Redazione
04 settembre 2026 12:34
Gela e Malta più vicine, in Comune ricevuta delegazione istituzionale di Kirkop -
Gela
Attualità
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Gela. Una delegazione del consiglio locale di Kirkop, comune maltese, composta dal sindaco Matthew Agius Zammit, da alcuni consiglieri e segretario esecutivo, è stata ricevuta questa mattina in aula consiliare dal presidente Paola Giudice. I rapporti sono stati intrapresi da alcuni mesi dal consigliere Armando Irti, che è già stato nell’isola maltese per avviare rapporti di collaborazione e la procedura di gemellaggio. Il sindaco Terenziano Di Stefano e il presidente del consiglio Paola Giudice hanno scambiato con il sindaco di Kirkop dei doni simbolici, suggellando un patto di collaborazione ed amicizia tra le due comunità finalizzato ad obiettivi ancora più prestigiosi ed ambiziosi.

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