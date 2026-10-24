L'accordo Gela e Comiso insieme per l'aeroporto "Pio La Torre": "Potenziarlo, ora il collegamento viario"

L'intento generale è di "superare il campanilismo per dare servizi e collegamenti". È stato siglato il protocollo

Gela. L'aeroporto "Pio La Torre" di Comiso punto di riferimento per un intero territorio che mette insieme la provincia di Ragusa, Gela e i comuni limitrofi della provincia di Caltanissetta e centri delle province etnea e agrigentina. Questa mattina, su iniziativa del gruppo "Gela Brainstorming" e dell'associazione "Fly Comiso" , i sindaci di Gela e Comiso, Terenziano Di Stefano e Maria Rita Schembari (anche presidente del Libero Consorzio di Ragusa), hanno siglato un protocollo finalizzato alla piena collaborazione per il rafforzamento dello scalo comisano che "naturalmente è il punto di riferimento anche per Gela", e per garantire l'avvio di lavori per il collegamento viario tra i due centri. "Inutile parlare di realizzare altri aeroporti, è impossibile. Questi territori devono invece lavorare insieme per uno scalo aeroportuale che sia una certezza e consenta di superare crisi come quella di quest'estate con l'Etna che ha deciso di eruttare", hanno spiegato i sindaci. Di fatto, si spingerà per finanziamenti che permettano di prospettare l'avvio di lavori per la Gela-Comiso, partendo dal lotto gelese dell'autostrada Gela-Siracusa. L'aeroporto comisano punta al trasporto passeggeri ma anche a quello merci. La politica nazionale e regionale, almeno con i rappresentanti del territorio, si è messa a disposizione. Il senatore Pietro Lorefice e i deputati regionali Salvatore Scuvera e Rosetta Cirrone Cipolla, nei loro interventi, hanno ribadito la centralità delle infrastrutture di collegamento. Lorefice ha insistito inoltre su una rifunzionalizzazione vera del collegamento ferroviario. L'intermodalità è ciò che veramente manca sul territorio. Massimo Di Perna, responsabile commerciale della compagnia aerea "Aeroitalia", ha confermato l'interesse del gruppo a collaborare per il rafforzamento dei collegamenti con Comiso facendo richiamo alle collaborazioni in atto con altre compagnie che coprono tratte differenti. L'intento generale è di "superare il campanilismo per dare servizi e collegamenti". L'infrastrutturazione è però un deficit da risolvere con gli interventi istituzionali.