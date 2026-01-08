Gela, due attaccanti per Misiti: Flores e Baldeh pronti per la firma

I due attaccanti hanno preso parte alle ultime sedute di allenamento e firmeranno a breve con il club biancazzurro.

Gela. Prosegue il via vai di giocatori in casa Gela Calcio. Dopo l’addio di Mbakogu - che oggi non ha preso parte all’allenamento - e l'infortunio che terrà ai box a lungo Martinenko, il club biancazzurro cerca di rinfoltire l'organico e porta in città Kayro Flores Heatley e Alieu Baldeh, oltre a due under che verranno annunciati nei prossimi giorni. Il primo, nicaraguense, è un classe ‘98 che in Italia ha già collezionato diverse esperienze. In Serie C, l’attaccante ha indossato le divise di Sudtirol, Cavese, Arzignano Valchiampo e Piacenza, segnando otto reti, mentre dalla stagione 2021-22 milita stabilmente in D.

Si unisce all’organico di Misiti anche Alieu Baldeh, che ha iniziato la stagione in Eccellenza con il Mazzarrone siglando cinque reti. Per lui trascorsi alla ReggioRavagnese, con cui ha siglato dodici gol in una stagione, al Paternò, all’Aglianese, al Rotonda, al Chieti e al Marina di Ragusa.