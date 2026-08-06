Gela, Comandatore: “Siamo soddisfatti. Mercato? Manca ancora qualche tassello”

L’organico guidato da Comandatore ha dominato l’amichevole proponendo uno stile di gioco parecchio aggressivo.

Gela. Il primo test match biancazzurro, che ha coinvolto il Gela e una rappresentativa riesina, ha fornito parecchio buone indicazioni allo staff tecnico. La prima formazione stagionale ha visto protagonista tra i pali il solito Colace, la cui porta è stata difesa da Nardo, Giuliano, Camilleri e Ferrigno. In mediana Ceesay e il giovanissimo Pavlencu, mentre a comporre il poker offensivo sono stati Nardella, Aperi, Nanapere e Tuccio.

L’attaccante ex Teramo, in particolare, ha siglato una tripletta, seguito poi da due eurogol di Camilleri e Nardella che hanno permesso al Gela di chiudere la prima frazione con cinque reti. Nella ripresa, poi, girandola di cambi e spazio ai più giovani. Fra questi ultimi, Migliorisi, Ferrigno, Valenti e Catanzaro sono andati a segno distinguendosi con prove di altissimo spessore.

La preparazione atletica procede a gonfie vele e i risultati sono evidenti, visto anche il netto punteggio maturato ieri di 12-1. L’organico guidato da Comandatore ha dominato l’amichevole proponendo uno stile di gioco parecchio aggressivo. Le idee di gioco del tecnico ex Niscemi sono già state ampiamente acquisite dal gruppo squadra, che ieri ha fatto divertire la buona cerchia di tifosi presente allo stadio di Riesi.

“I ragazzi hanno fatto quello che gli è stato chiesto. Siamo soddisfatti, questo test lascia il tempo che trova ma dalla prossima settimana avremo amichevoli più importanti che ci permetteranno di capire meglio le condizioni fisiche della squadra - dichiara ai nostri microfoni Fabio Comandatore -. Stiamo lavorando sull’aggressione alta e sul recupero palla. Ci vuole tanto lavoro per fare in modo che i ragazzi acquisiscano questa mentalità offensiva. La squadra mi sta seguendo passo dopo passo e si sta dimostrando un gruppo straordinario sotto l’aspetto umano. La piazza di Gela merita, prima di tutto, degli uomini”.

Si sono aggregati ieri al gruppo squadra anche il centrocampista Vasilis Vogiatzis e l’estremo difensore Nikolaos Koukouritakis, classe 2008 cresciuto nel vivaio dell’OFI Creta. I due atleti greci sono pronti a giocarsi le carte a propria disposizione e a mettere in mostra le proprie qualità in questa seconda settimana di ritiro precampionato.

“Manca qualche tassello, stiamo lavorando con la dirigenza per completare la rosa e renderla più competitiva - conclude -. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria e, magari, ambire qualcosina in più”.