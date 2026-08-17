Gela, Comandatore: “Lavoreremo sulle indicazioni ricevute per trovare l’assetto migliore”

I biancazzurri daranno il via alla nuova annata calcistica, domenica, a Licata, fra le mura del Dino Liotta.

Gela. Archiviata la fase di preparazione, il Gela entra nel vivo della prima settimana di lavoro a ritmi da campionato, in attesa della sfida di Coppa Italia di domenica che vedrà i biancazzurri protagonisti al “Dino Liotta” di Licata. Rispetto alle precedenti settimane, sono previste sedute meno impegnative sotto l'aspetto fisico e più di studio in vista del primo impegno ufficiale. Lo staff tecnico non vuole lasciare nulla al caso ed è al lavoro per affrontare la sfida di Coppa nella miglior condizione possibile. Previsto per giovedì, intanto, un altro test match, stavolta tra le mura etnee del Mazzarrone.

“Il bilancio è positivo. Abbiamo avuto delle ottime indicazioni da parte dei ragazzi e lavoreremo su questo per trovare l’assetto tattico migliore - dichiara ai nostri microfoni Fabio Comandatore -. Ci alleneremo sempre a Riesi dal martedì al sabato fino a quando non sarà a disposizione il Presti”.

Le due settimane di ritiro prima della pausa di Ferragosto hanno fornito diverse buone indicazioni a Fabio Comandatore, soddisfatto di quanto fatto dall’organico e di quanto visto in occasione delle due amichevoli, in particolare della seconda contro l’Akragas. La squadra è parsa sul pezzo e la società non può che sorridere, in attesa dell’inizio della stagione vera e propria, previsto per domenica a Licata in occasione del turno preliminare di Coppa.

“Domenica affronteremo una gara importante che cercheremo di portare a casa - afferma -. È una partita che ci serve anche per capire il livello della squadra in vista, poi, dell’inizio del campionato”.

Fronte calciomercato, la società rimane vigile. La gara di Coppa permetterà allo staff dirigenziale di capire se sarà necessario apportare qualche modifica all’organico o rinforzarlo ulteriormente in vista dell’inizio del campionato di Serie D, al via domenica 6 settembre allo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme, in casa del Sambiase. Si aggregherà definitivamente al gruppo squadra, intanto, anche Antonio Rozzi, che all’esordio in amichevole contro l’Akragas ha già dato prova delle proprie doti offensive andando immediatamente a segno.