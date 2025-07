Gela, colpo a centrocampo: Dario Giacomarro alla corte di mister Cacciola

Si tratta del terzo colpo a centrocampo messo a segno dal diesse Aurelio Lo Bianco, che dopo Cangemi e Maltese porta a Gela un altro giocatore esperto e dotato di grande tecnica.

Gela. Colpo a centrocampo del Gela, che si assicura le prestazioni sportive di Dario Giacomarro. Cresciuto nel vivaio rosanero del Palermo, ha collezionato 155 presenze in Serie C con le divise di Melfi, Gubbio e Bisceglie, prima di stabilizzarsi in D. Il classe ‘95 fa dell’intelligenza tattica la sua più grande qualità, anche se vanta un buon fiuto del gol. Nelle ultime due stagioni, infatti, ha siglato ben sette gol con la divisa dell’Ischia, oltre ad aver dato un contributo significativo in mezzo al campo. In passato ha militato nel Casarano, nella Nocerina e nell’Audace Cerignola, con cui ha ottenuto il salto di categoria in Lega Pro. Si tratta del terzo colpo a centrocampo messo a segno dal diesse Aurelio Lo Bianco, che dopo Cangemi e Maltese porta a Gela un altro giocatore esperto e dotato di grande tecnica.