Gela chiamato a superare lo scoglio Milazzo per ritrovare la via dei tre punti
Assente alla seduta di rifinitura Maltese, fermato da una sindrome influenzale. Salvo complicazioni dell'ultimo minuto, il centrocampista dovrebbe comunque essere regolarmente a disposizione per il match di domani.
Gela. Settimo esame di maturità stagionale per il Gela, a secco di vittorie da quattro giornate e di gol da tre. Quella di Alessandro Nardo risalente allo scorso 16 settembre rimane l’ultima rete siglata dai biancazzurri, mentre l’ultimo successo risale a tre giorni prima, in occasione della sfida contro il Favara.
I due attaccanti Rozzi e Nanapere vedono poco la porta e hanno dimostrato poca incisività sin qui, spingendo la dirigenza a muoversi sul mercato. Trovare qualcuno a ottobre, però, non è affatto semplice, e neanche domani il Gela potrà contare su un altro centravanti.
Lo scontro diretto contro il Milazzo sembra l’occasione ideale per riassaporare un successo che manca ormai da quasi un mese e che possa permettere ai biancazzurri di muovere la classifica e di allontanarsi da una zona rossa a cui la piazza non è abituata. Serviranno carattere e personalità per superare lo scoglio rossoblù e ritrovare la via dei tre punti.
Rientra dalla squalifica Giuliano, mentre continua il lavoro a parte per Tuccio e Aperi. Assente alla seduta di rifinitura Maltese, fermato ieri da una sindrome influenzale. Salvo complicazioni dell'ultimo minuto, il centrocampista dovrebbe comunque essere regolarmente a disposizione per il match di domani. Gara al via alle 16 di domani.