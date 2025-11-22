Gela celebra il talento di Carmen Morello nel film “Se nel buio avrai paura”

Il Comune rivolge a Carmen Morello i più sentiti auguri per il prosieguo della sua carriera

Gela. L’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Gela esprime grande soddisfazione per la presenza di un talento locale all’interno di una produzione cinematografica di rilievo nazionale. Si tratta di Carmen Morello, attrice gelese che interpreta il ruolo della madre della protagonista nel film “Se nel buio avrai paura”, un’opera che affronta con delicatezza e profondità il drammatico tema del femminicidio.

Questa sera, nel corso della trasmissione condotta da Gigi Marzullo e in onda in seconda serata su Rai 1, sarà dedicato uno spazio speciale al film. L’opera, già al centro dell’attenzione per il suo forte impatto emotivo e sociale, intende offrire uno sguardo umano, consapevole e necessario su una delle emergenze più gravi del nostro tempo.

La partecipazione di Carmen Morello al progetto rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera città. La sua presenza nel cast conferma, ancora una volta, come Gela sia terra di talenti capaci di emergere e distinguersi nel panorama culturale e artistico nazionale.

L’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza della rappresentanza gelese in produzioni di tale rilevanza, considerandola un riconoscimento non solo al percorso dell’artista, ma anche al potenziale creativo e umano della comunità.

Il Comune rivolge a Carmen Morello i più sentiti auguri per il prosieguo della sua carriera e invita i cittadini a seguire la trasmissione di questa sera, come gesto di sostegno verso un’eccellenza locale e di attenzione verso un progetto cinematografico che contribuisce a mantenere viva la sensibilità collettiva su un tema tanto delicato quanto urgente.