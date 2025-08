Gela-Catania, Di Dio: "Arteria stradale da rendere sicura, sindaci insistano sui progetti"

Per Di Dio, occorre un coordinamento dei sindaci della zona, per spingere verso l'attuazione dei progetti

Gela. L'ennesima tragedia della strada, su un tratto della Gela-Catania, riporta al centro dell'attenzione un tema quasi atavico, il miglioramento delle condizioni di sicurezza di un'arteria pericolosa e inadeguata. "Al suo posto va realizzata un'autostrada oppure un ampliamento, con una doppia corsia. Al riguardo si ha notizia che presso la Anas c'è un progetto finanziato, che dovrebbe andare in gara per collegare Catania con lo svincolo di Ramacca. Altresì ci sarebbero altri due progetti, però privi di copertura finanziaria, che completerebbero il tratto, dallo svincolo di Ramacca fino a quello di Caltagirone, per proseguire con il terzo lotto fino a Gela", dice il dirigente provinciale del Pd Francesco Di Dio. Se ne parla da anni ma poco o nulla è stato fatto. Per Di Dio, occorre un coordinamento dei sindaci della zona, per spingere verso l'attuazione dei progetti. "In merito sarebbe utile la costituzione di un coordinamento composto dai sindaci dei territori interessati, Gela, Niscemi, Caltagirone, Mineo e altri fino a quello di Catania, per sollecitare e vigilare sulla realizzazione delle opere. Altrettanto utile a riguardo sarebbe un'interrogazione parlamentare rivolta al governo regionale per interfacciarsi con Anas circa lo stato delle cose sui progetti riguardanti le opere per la Ss 417 Gela-Catania. Se ne potrebbero fare promotori i parlamentari regionali del Partito Democratico della Provincia di Catania, Ersilia Severino e Giovanni Burtone. Occorre una forte e convinta azione rivendicativa innanzitutto del territorio per rendere sicuro il collegamento stradale di questa parte della Sicilia", conclude Di Dio.