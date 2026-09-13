Gela-Castrumfavara 0-0, la diretta della partita
La diretta testuale dell’incontro tra Gela e Castrumfavara, valido per la seconda giornata del campionato di Serie D.
Gela. Primo impegno casalingo per il Gela, che oggi ospita il Castrumfavara fra le mura del “Vincenzo Presti”. Grande entusiasmo per l’esordio intorno stagionale dei biancazzurri, chiamati a riscattare il ko di Lamezia Terme con un successo.
Il tabellino
Gela: Colace, Nardo A, Camilleri, Giuliano, Ferrigno A, Ceesay (21’ Di Stefano), Vogiatzis, Nardella, Nanapere, Rozzi, Lanza. A disposizione: Canino, Argentati, Nardo L, Scuderi, Ferrigno F, Tuccio, Valenti, Cissokho. Allenatore: Comandatore.
Castrumfavara: Di Silvestro, Ballatore, Vaiana, Volpe, Marong, Sciortino, Schembari, Fortunato, Tripoli, Conti, Marchica. A disposizione: Perez, Faduol, La Mantia, Polifemo, Andoh, Federico, Vairo, Gattuso, Bellingardo. Allenatore: Iunco.
La cronaca
34’ - Nanapere serve Rozzi da buona posizione. L’ex Sancataldese calcia col sinistro di prima intenzione ma spara alto.
32’ - Sull’out di sinistra, Lanza si accentra e cerca la porta col destro a giro. La sua conclusione termina ampiamente a lato.
27’ - In posizione dubbia, Schembari scappa via sulla fascia sinistra. Nardo lo argina vincendo l’uno contro uno e conquistando il rinvio.
21’ - Ceesay abbandona il campo per un problema alla spalla: al suo posto Di Stefano.
20’ - Primo provvedimento dell’arbitro: ammonito Nanapere.
18’ - Timida conclusione al volo dalla distanza di Lanza. Di Silvestro ingloba agevolmente la sfera.
10’ - Gioco momentaneamente fermo. A terra Ceesay dopo uno scontro di gioco.
1’ - Inizia la sfida allo stadio “Presti”.