Colpaccio Gela Basket a Reggio Calabria: staccato il pass per le finali playoff

Prova esterna autorevole per i gelesi, che al PalaPentimele chiudono la pratica dopo la vittoria di gara 1 di domenica scorsa.

Gela. Capolavoro Gela Basket e finali in cassaforte: Dierre Reggio Calabria sconfitta a domicilio per 81-86 e biancazzurri che chiudono in due round la serie playoff. Prova esterna autorevole per i gelesi, che al PalaPentimele chiudono la pratica dopo la vittoria di gara 1 di domenica scorsa.

I calabresi rimangono in partita fino all’intervallo, con le due squadre che hanno guadagnato la via degli spogliatoi sul 38-40. Nel terzo quarto, però, i biancazzurri ampliano il gap mettendo a segno ventotto punti e subendone diciassette. Il divario si estende a tredici lunghezze e da lì il compito degli uomini di Bernardo è quello di difendere il prezioso vantaggio. Nell’ultimo quarto i biancazzurri mantengono il pallino del gioco impedendo agli avversari di riaprire la gara. Sulla sirena finale esulta il club della cicogna, accompagnato da una bella cornice di pubblico approdata oltre lo stretto per trascinare verso il traguardo i biancazzurri.