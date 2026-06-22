Il camper della prevenzione dell'ASP a Gela. Screening gratuiti per tumori. Un territorio ex polo industriale dove la prevenzione è fondamentale.

Gela – Il camper della prevenzione dell'ASP di Caltanissetta è approdato oggi in Piazza Umberto I, offrendo alla cittadinanza screening gratuiti per tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Il mezzo mobile, a cura del Centro Gestionale Screening in collaborazione con Progetto Luna ODV, resterà a disposizione anche domani. Le donne dai 50 ai 69 anni potranno effettuare lo screening mammografico, mentre per le donne dai 25 ai 64 anni sono disponibili PAP test e HPV test.

Gela, storica polo industriale e petrolchimico, è da sempre un territorio esposto a fattori di rischio ambientale. Per questo la prevenzione oncologica assume un valore importante e rappresenta uno strumento essenziale per la tutela della salute.