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Gela, prevenzione in piazza: il camper dello screening fa tappa in città
Vincenzo Di Dio
22 giugno 2026 17:41
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22 giu 2026 • Il camper della prevenzione dell'ASP a Gela. Screening gratuiti per tumori. Un territorio ex polo industriale dove la prevenzione è fondamentale.
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#Gela
#Attualità