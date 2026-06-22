Quotidiano di Gela

Gela, prevenzione in piazza: il camper dello screening fa tappa in città

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 22 giugno 2026 17:41
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22 giu 2026 • Il camper della prevenzione dell'ASP a Gela. Screening gratuiti per tumori. Un territorio ex polo industriale dove la prevenzione è fondamentale.

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