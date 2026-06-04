Gela Calcio, summit decisivo in Comune: presenti potenziali soci e sponsor

È attualmente in corso il vertice al municipio di Gela tra il primo cittadino Terenziano Di Stefano, l’assessore allo sport Peppe Di Cristina e gli acquirenti concretamente interessati a rilevare il Gela o partecipare attraverso sponsorizzazione.

Gela. È attualmente in corso il vertice al municipio di Gela tra il primo cittadino Terenziano Di Stefano, l’assessore allo sport Peppe Di Cristina e gli imprenditori concretamente interessati a rilevare il Gela o partecipare attraverso sponsorizzazione. Tra questi, sono presenti Maurizio Melfa, Peppe Verdone, Giuseppe La Spina, Paolo e Rosario Bentivegna, Paolo Smorta e Cristian Paradiso, quest’ultimo affiancato da Rino Licata. Oltre a loro anche Simone Pardo e Totò Scerra, entrambi in rappresentanza di altri imprenditori che non hanno potuto presenziare alla riunione. I fratelli Di Benedetto - di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane - hanno delegato il primo cittadino. È presente anche Giovanni Martello come ospite.

Sono ore delicate in cui, presumibilmente, verrà delineato il futuro del Gela Calcio. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.