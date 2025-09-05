Quotidiano di Gela

Gela calcio, Guastella lascia la dirigenza biancazzurra

Michele Guastella rassegna le dimissioni

A cura di Giovanni Indovina
05 settembre 2025 16:00
Gela calcio, Guastella lascia la dirigenza biancazzurra -
Sport
Gela. Fulmine a ciel sereno in casa Gela. Michele Guastella rassegna le dimissioni per “improcrastinabili motivi lavorativi e personali”. Questo il messaggio dell’ormai ex membro della dirigenza biancazzurra, l’anno scorso direttore generale e da questa stagione club manager. “Per improcrastinabili motivi lavorativi e personali, sono a rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da Club Manager dell’ASD Città di Gela. Voglio ringraziare in primis la mia famiglia, che mi ha supportato e sopportato per tutti gli impegni avuti nella stagione appena trascorsa, tutte le persone legate al Gela Calcio tutti coloro i quali hanno contribuito al cammino vittorioso verso la Serie D. Rimarrò il primo tifoso della squadra della mia città".

In foto Michele Guastella

