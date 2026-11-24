L'EVENTO Gela calcio e Save the woman in campo contro la violenza di genere

Lo sport come strumento di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Gela. Lo stadio comunale Vincenzo Presti ha accolto circa 1300 studenti grazie all’iniziativa “Gioca il rispetto, sconfiggi la violenza”, promossa dall’associazione Save the Woman in collaborazione con Gela Calcio e Gela Calcio Woman.

Protagonisti dell’evento sono stati calciatori e calciatrici delle due formazioni, che hanno condiviso un momento di sport e testimonianza per lanciare un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione.

L’iniziativa, rivolta agli studenti degli istituti comprensivi della città, ha voluto coinvolgere le nuove generazioni attraverso il linguaggio universale dello sport, promuovendo i valori del rispetto, della parità e della convivenza civile.

Un appuntamento che anticipa la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e ricorda come il cambiamento culturale debba partire anche dai più giovani. Perché il rispetto si impara, si pratica e si gioca ogni giorno.