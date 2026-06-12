Gela Calcio, accordo di massima tra vecchia e nuova proprietà

Passi in avanti significativi, in casa Gela Calcio, in chiave futuro. In programma lunedì un nuovo incontro tra tutti gli interessati.

Gela. Dopo settimane di silenzio, dubbi e incertezze, il Gela Calcio intravede la luce in fondo al tunnel. C’è ancora del lavoro da fare ma il futuro del sodalizio biancazzurro, adesso, sembra più chiaro. La vecchia e la nuova dirigenza hanno trovato un accordo di massima per il passaggio di proprietà. La situazione debitoria è stata definitivamente delineata e i soci interessati sono disposti a incaricarsene.

Lunedì è in programma un nuovo incontro tra le parti, al quale parteciperanno tutti gli imprenditori interessati. Si stabilirà chi entrerà in società come socio e chi invece assumerà il ruolo di sponsor. Per la presidenza è in pole Maurizio Melfa, ma rimane viva l’ipotesi Paolo Smorta, ad oggi più remota.

Successivamente, un avvocato ed esperto di calcio contatterà i giocatori per trovare un accordo che preveda una riduzione del compenso. La proprietà guidata da Toti Vittoria dovrà quindi produrre un documento riepilogativo delle cifre e una perizia legale sulla situazione debitoria. Superato questo scoglio, se tutto andrà per il verso giusto, si finalizzerà l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D e si darà il via alla programmazione estiva.

Gli ultimi giorni hanno dato segnali incoraggianti, con passi in avanti significativi che hanno contribuito a rasserenare l’ambiente. Il futuro non è ancora definitivamente scritto, rimangono dei nodi da sciogliere ma la prossima settimana dovrebbero arrivare le prime notizie ufficiali in merito al passaggio di consegne e, di conseguenza, alle sorti del Gela Calcio. Filtra cauto ottimismo: l’accordo di massima tra nuova e vecchia proprietà fa ben sperare la tifoseria, che ora attende solo di vedere tutto messo nero su bianco.