Gela, Cacciola: “Iniziato domenica un altro campionato”

Gela. A prescindere dall’assenza di Aperi, che dovrà scontare una squalifica di tre giornate che porterà Gaspare Cacciola a rimescolare nuovamente le carte, le gerarchie nel Gela sembrano essere definitivamente saltate. Contro l’Enna abbiamo visto una squadra diversa, principalmente a livello di approccio e fame ma anche a livello tattico. Dentro dal primo minuto Vincenzi, Martinenko, Gigante, Marino e Mbakogu. Fuori Cangemi, Sartore, Panzera, Giuliano e Aperi. Nella ripresa poi altra mini girandola di cambi e Colace e Ferrigno prendono il posto di Minuss e Martinenko, con il portiere lettone che ha preso un colpo in occasione di un duro scontro di gioco e ha dato forfait.

“Dopo le quattro sconfitte era doveroso cambiare e dare un segnale, motivo per cui le scelte sono ricadute su altri calciatori - ha dichiarato Cacciola a Bar Sport - Gigante ha disputato una partita da fenomeno e ha fatto una serie di giocate impressionanti, mi riferisco in particolare all’accelerazione al 90’. Si è parlato anche di una squadra che fisicamente non arrivava alla fine ma secondo me vedere un atleta che allo scadere ti fa quello scatto dopo aver avuto un minutaggio ridotto dimostra che la squadra si allena bene e mantiene un’intensità elevatissima durante gli allenamenti, quindi è tutta una questione mentale. Lo stesso vale per Vincenzi, che in stagione non aveva mai giocato 90 minuti e ieri è arrivato fino alla fine segnando anche un gol. Da adesso in avanti si deve cambiare mentalità perché nessuno ha il posto assicurato. Adesso abbiamo recuperato tutti, domenica è iniziato un altro campionato e le gerarchie, in questa squadra, non possono più esistere. Chi sta meglio gioca e chi mi offre più certezza starà in campo”.

Arriva intanto un’altra brutta notizia per i tifosi biancazzurri, a cui è stata vietata la vendita dei biglietti per la partita di domenica contro il Milazzo. Allo stadio “Salmeri”, così come accaduto ad Acireale, la trasferta è stata vietata ai residenti nella provincia di Caltanissetta.