Gela, buona la prima per Misiti: poker biancazzurro ai danni del Paternò
La doppietta di Mbakogu e le reti di Marino e Maltese decidono la sfida fra Gela e Paternò, terminata sul rotondo punteggio di 4-1.
Gela. Il Gela sbanca il "Falcone-Borsellino" di Paternò per 4-1 e sciorina una prova corale convincente, soprattutto a livello di atteggiamento. La doppietta di Mbakogu, siglata nel primo tempo, mette la partita sui binari giusti sin dai primi istanti di gara. A calare il tris nella ripresa ci pensa Marino, prima del gol della bandiera di Golfo dal dischetto per i padroni di casa. Nel recupero altro rigore concesso, stavolta al Gela, e Maltese non sbaglia dagli undici metri. Esordio più che positivo per Peppe Misiti sulla panchina biancazzurra su un campo violato, sinora, solo dalla capolista Nuova Igea Virtus.
Paternò-Gela 1-4, il tabellino
Paternò: Lucatelli, Di Fazio, Marchetti, D'Aloia, Lucca (80' Rizza), Kouassi, Casadidio (65' Golfo), Fernandez, Jungling (65' Ambrogio), Virgillitto, Camara. A disposizione: Branduani, Ardizzone, Lopes, Assui, Capuana, Coco. Allenatore: Giuseppe Mascara.
Gela: Minuss, Argentati, Sbuttoni, Petta (56' Vincenzi), Marino, Maltese, Giacomarro, Cangemi, Gigante (93' Martinenko), Mbakogu (79' Ferrigno M), Tuccio (80' Siino). A disposizione: Florulli, Colace, Ferrigno F, Panzera, Bollino. Allenatore: Giusepe Misiti.
Marcatori: 2', 32' Mbakogu, 74' Marino, 88' Golfo, 93' Maltese.
Ammoniti: D'Aloia, Giacomarro, Ambrogio, Fernandez.
Recupero: 5 pt, 5 st.
Paternò-Gela 1-4, la cronaca
93' - Poker del Gela. Maltese incrocia col mancino dal dischetto e infila la sfera all'angolino.
92' - Altro rigore fischiato dall'arbitro, stavolta in favore del Gela per un fallo di Lucatelli su Siino.
88' - Gol della bandiera per il Paternò. Golfo spiazza Minuss e accorcia le distanze per il Paternò.
87' - Il direttore di gara fischia un calcio di rigore in favore del Paternò per un presunto fallo di Minuss ai danni di Golfo.
84' - Ritmi nettamente calati a Paternò. Il Gela mantiene il pallino del gioco mentre i locali sembrano essersi buttati giù moralmente.
74' - 3-0 Gela. Gran gol di Marino, che cala il tris con un sinistro potente e preciso su cui l'estremo difensore avversario non può arrivare.
65' - Mascara cambia Casadidio e Jungling con Golfo e Ambrogio per cercare di riagguantare la partita.
57' - Mbakogu scappa via sulla fascia e serve Maltese che a botta sicura calcia in porta. Ottimo il salvataggio in corner di Virgillitto.
56' - Il Gela perde in difesa Petta per infortunio. Subentra dalla panchina Vincenzi, mentre Giacomarro va a ricoprire la posizione in campo del difensore ex Acireale accanto a Sbuttoni.
48' - Scarico al centro dell'area di Marino. Mbakogu si divora un rigore in movimento.
46' - Ricomincia il secondo tempo allo stadio "Falcone-Borsellino" di Paternò.
Dopo cinque minuti di recupero le due squadre guadagnano la via degli spogliatoi. Biancazzurri avanti di due reti nel segno di Jerry Mbakogu, autore di una doppietta, e di Dario Giacomarro, autore in entrambe le occasioni del passaggio vincente per il centravanti. Male, invece, il Paternò, che concede qualche palla gol di troppo agli ospiti e non riesce a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria se non in tre occasioni con Jungling e Camara.
45+6' Jungling, trovato tutto solo sul secondo palo, colpisce clamorosamente a lato di testa dopo una sponda di testa di Lucca.
45+1' - Camara ancora pericoloso. La sua conclusione termina a lato.
43' - L'asse Giacomarro-Mbakogu funziona bene. Mbakogu, a tu per tu col portiere, stavolta non centra lo specchio della porta.
42' - Il Paternò coglie impreparata la difesa del Gela e cerca il gol dell'1-2 con Jungling, che però apre troppo il destro e calcia fuori.
41' - Servito da Argentati, Mbakogu calcia in porta ma prende in pieno Tuccio in posizione irregolare.
40' - Palla tesa in mezzo di Gigante. Un difensore devia la sfera e rischia l'autogol.
36' - Riprende la sfida allo stadio "Falcone-Borsellino".
Gioco fermo per qualche minuto per via dei fumogeni lanciati sul terreno di gioco dai tifosi di casa.
32' - 2-0 Gela. Raddoppio del Gela ancora con Mbakogu, servito nuovamente da Giacomarro dopo aver recuperato il pallone a centrocampo.
28' - Camara viene imbucato bene in area, prendendo in controtempo la difesa biancazzurra. La sua conclusione, però, viene murata da Sbuttoni.
16' - Cangemi e Mbakogu combinano. L'ex Carpi si allunga troppo il pallone prima di calciare e viene anticipato in corner dalla retroguardia etnea.
7' - Il Paternò cerca di reagire e sugli sviluppi di un corner va vicino al gol del pareggio dopo un rimpallo. I locali protestano per un presunto tocco di mano di un giocatore biancazzurro.
2' - 1-0 Gela. Recupero a centrocampo di Giacomarro, lancio in avanti per Mbakogu e biancazzurri avanti nel punteggio.