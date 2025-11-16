Gela, buona la prima per Misiti: poker biancazzurro ai danni del Paternò

La doppietta di Mbakogu e le reti di Marino e Maltese decidono la sfida fra Gela e Paternò, terminata sul rotondo punteggio di 4-1.

A cura di Giovanni Indovina 16 novembre 2025 17:12

Condividi