Gela, Bonaffini non è più il direttore generale dei biancazzurri

Si dividono le strade fra l’ex centrocampista ed il club biancazzurro.

Gela. Si dividono le strade fra il Gela e Alessandro Bonaffini. Il club biancazzurro, sulle proprie pagine social, comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale l’ex centrocampista. Diversa, invece, la versione del diretto interessato, che introduce il proprio lungo comunicato affermando di aver rassegnato le dimissioni.

“Una decisione sofferta ma, inevitabile, maturata a seguito della constatazione di non poter incidere realmente sulle scelte strategiche ed organizzative della società. Ho sempre creduto che per costruire un progetto serio, servano chiarezza di ruoli, competenze rispettate e una visione comune; elementi che purtroppo oggi non riscontro - le sue dichiarazioni - chi mi conosce, sa che vivo di calcio e per il calcio, e che non accetto di ricoprire ruoli di rappresentanza privi di contenuto. Preferisco fare un passo indietro piuttosto che restare a margine di decisioni che non condivido, mantenendo però intatto il rispetto per chi, ogni giorno lavora e si sacrifica con passione per questi colori”.

“La società desidera ringraziare sinceramente Bonaffini per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati in questi anni, prima da calciatore e capitano, poi da dirigente, contribuendo con professionalità e passione alla crescita del club - una parte del comunicato dei biancazzurri - un ringraziamento particolare per il lavoro svolto nella scorsa stagione nel ruolo di Direttore Sportivo, culminato con la promozione del Gela Calcio in Serie D”.