Gela Basket-Virtus Trapani, Paglia: "Le due sconfitte consecutive ci hanno unito"
Nella tana biancazzurra, domani alle 20, arriverà la Virtus Trapani.
A cura di Giovanni Indovina
21 marzo 2026 20:00
Gela. Torna al PalaLivatino il Gela Basket, reduce da due trasferte consecutive ed altrettante sconfitte al cospetto degli Svincolati Academy di Milazzo e della Dierre Reggio Calabria. Domani, nella tana biancazzurra, arriverà la Virtus Trapani.
“Le due sconfitte hanno pesato sul morale della squadra ma ci hanno aiutato a capire chi siamo e ad unirci ancor più di prima. La nostra strada è ancora lunga, le partite più importanti devono ancora arrivare - dichiara ai microfoni della società Davide Paglia, guardia del Gela Basket -. La ricetta per tornare al successo è allenarci come stiamo facendo mantenendo sempre alta l’intensità”.