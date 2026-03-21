Gela Basket-Virtus Trapani, Paglia: "Le due sconfitte consecutive ci hanno unito"

Nella tana biancazzurra, domani alle 20, arriverà la Virtus Trapani.

Gela. Torna al PalaLivatino il Gela Basket, reduce da due trasferte consecutive ed altrettante sconfitte al cospetto degli Svincolati Academy di Milazzo e della Dierre Reggio Calabria. Domani, nella tana biancazzurra, arriverà la Virtus Trapani.

“Le due sconfitte hanno pesato sul morale della squadra ma ci hanno aiutato a capire chi siamo e ad unirci ancor più di prima. La nostra strada è ancora lunga, le partite più importanti devono ancora arrivare - dichiara ai microfoni della società Davide Paglia, guardia del Gela Basket -. La ricetta per tornare al successo è allenarci come stiamo facendo mantenendo sempre alta l’intensità”.