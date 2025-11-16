Gela Basket vince in trasferta, 77-51 e Gravina superato d'autorità

Netta vittoria per il Gela Basket

Gela. Il Gela Basket espugna il campo dello Sport Club Gravina per 77-51. Trionfo senza patemi per i biancazzurri, che guadagnano la via degli spogliatoi dopo il primo tempo in vantaggio di appena otto punti per poi disputare un terzo quarto impeccabile, con diciotto punti messi a segno e appena cinque. Il divario si estende fino a ventuno punti e i padroni di casa escono completamente dalla partita. Nell’ultimo parziale della sfida, poi, i biancazzurri mettono in cassaforte il successo e chiudono il confronto sul punteggio di 77-51. Termina così il girone d’andata dei biancazzurri, che riposeranno il prossimo weekend per poi riprendere il proprio cammino tra due settimane, sul campo del Basket Giarre.