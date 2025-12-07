Gela Basket, superato anche il Siracusa: 85-78 il punteggio finale
Gela. Il Gela Basket supera il Siracusa Basket e inanella la nona vittoria del proprio campionato, consolidando il secondo posto alle spalle di un’imbattuta Alfa Catania. 85-78 il risultato maturato al PalaLivatino dopo 40 minuti di equilibrio totale, come dimostrato anche dai punteggi delle quattro frazioni della sfida: 25-24, 16-13, 23-20, 21-21. Ai 31 punti dell’aretuseo Vinicius Ruiz De Siqueira rispondono i 20 di Stipe Jelic, oltre ai 16 dell’ultimo arrivato Vincenzo Provenzani, autore di un’ottima prova all’esordio stagionale con la nuova casacca. Fondamentali anche i 14 punti di Giovanni Occhipinti, in campo per oltre 37 minuti. Biancazzurri impegnati, sabato prossimo, sul campo della capolista del girone, a quota nove vittorie su nove. L’andata è terminata col rotondo punteggio di 61-91 in favore degli etnei.