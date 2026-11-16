SERIE B INTERREGIONALE Successo in terra laziale per il Gela Basket: Sora ko di misura

A prendersi la scena è un Matteo Cagnacci da 21 punti in 25 minuti di partita.

Gela. La gara al PalaPolsinelli tra Sora e Gela Basket sorride ai biancazzurri, che soffrono ma portano a casa due punti di grande importanza. 82-83 il risultato della sfida che ha visto esultare, sulla sirena finale, Vincenzo Provenzani e compagni.

A prendersi la scena è un Matteo Cagnacci da 21 punti in 25 minuti di partita. Mario Tartaglia e Rimantas Daunys ne mettono a referto 17 offrendo una prestazione di alto livello in un palazzetto parecchio caldo che ha fatto da cornice a una gara entusiasmante. Undici tentativi su diciotto a segno dalla lunetta per i biancazzurri, bravi anche da tre punti con un convincente otto su venti.