Gela Basket, successo a Torrenova: assenti i fratelli Caiola

I due atleti gelesi - la cui posizione era inizialmente in stand-by - non sono stati impiegati da Totò Bernardo.

Gela. Blitz del Gela Basket a Torrenova. Nova Basket superata col punteggio di 64-82 in favore dei biancazzurri, orfani di Emanuele e Gaspare Caiola. I due atleti gelesi - la cui posizione era inizialmente in stand-by - non sono stati impiegati da Totò Bernardo. Un segnale chiaro ed evidente da parte della società, che torna vittoriosa da Torrenova senza due elementi fondamentali dello scacchiere gelese.

A guidare il Gela Basket verso il successo sono Tarik Hajrovic e Vincenzo Provenzani, autori di 26 e 18 punti. L’assenza dei due fratelli, però, è destinata a far discutere.