Gela Basket, pugno duro della FIP: PalaLivatino squalificato per due gare

Le immagini pubblicate sulle proprie pagine social dal sodalizio cestistico smentiscono quanto affermato dal direttore di gara nel referto arbitrale.

17 ottobre 2025 15:26
Gela. “Squalifica del campo per due giornate per una presunta invasione di campo a fine partita”: questo il severo e inaspettato verdetto da parte della FIP in seguito alla sfida di domenica scorsa fra Gela Basket e Alfa Catania, terminata sul punteggio di 91-61 in favore degli etnei. Le immagini pubblicate sulle proprie pagine social dal sodalizio cestistico smentiscono quanto affermato dal direttore di gara nel referto arbitrale.

“Gli arbitri, come testimoniato e documentato, hanno lasciato il campo in piena tranquillità, senza alcun segnale di tensione o rischio. Nonostante la nostra volontà di fornire prove concrete e trasparenti, la Corte non ha visionato il materiale video, ritenendolo “inammissibile” perché il referto arbitrale viene considerato “prova regina”. In questo modo, ci è stato di fatto impedito di difenderci, privandoci del diritto di dimostrare la verità dei fatti - protesta il Gela Basket con un lungo comunicato - riteniamo questa decisione profondamente ingiusta e penalizzante per la nostra società, per i nostri atleti, per i nostri tifosi e per gli sponsor che hanno sposato il nostro progetto. Annunciamo fin da ora che protesteremo in tutte le sedi opportune per tutelare la nostra immagine e il nostro diritto alla corretta applicazione della giustizia sportiva”.

