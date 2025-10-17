Gela Basket, pugno duro della FIP: PalaLivatino squalificato per due gare

Le immagini pubblicate sulle proprie pagine social dal sodalizio cestistico smentiscono quanto affermato dal direttore di gara nel referto arbitrale.

Gela. “Squalifica del campo per due giornate per una presunta invasione di campo a fine partita”: questo il severo e inaspettato verdetto da parte della FIP in seguito alla sfida di domenica scorsa fra Gela Basket e Alfa Catania, terminata sul punteggio di 91-61 in favore degli etnei. Le immagini pubblicate sulle proprie pagine social dal sodalizio cestistico smentiscono quanto affermato dal direttore di gara nel referto arbitrale.

“Gli arbitri, come testimoniato e documentato, hanno lasciato il campo in piena tranquillità, senza alcun segnale di tensione o rischio. Nonostante la nostra volontà di fornire prove concrete e trasparenti, la Corte non ha visionato il materiale video, ritenendolo “inammissibile” perché il referto arbitrale viene considerato “prova regina”. In questo modo, ci è stato di fatto impedito di difenderci, privandoci del diritto di dimostrare la verità dei fatti - protesta il Gela Basket con un lungo comunicato - riteniamo questa decisione profondamente ingiusta e penalizzante per la nostra società, per i nostri atleti, per i nostri tifosi e per gli sponsor che hanno sposato il nostro progetto. Annunciamo fin da ora che protesteremo in tutte le sedi opportune per tutelare la nostra immagine e il nostro diritto alla corretta applicazione della giustizia sportiva”.