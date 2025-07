Gela Basket nel vivo del mercato estivo: si avvicina il ritorno di Occhipinti e Giusti

Sembrano essere sul punto di tornare a vestire la divisa locale Giovanni Occhipinti e Paride Giusti, che la passata stagione hanno indossato le casacche di Siaz Piazza Armerina e Invicta Caltanissetta.

Gela. Procede in maniera spedita la programmazione del Gela Basketin vista del prossimo torneo di Serie C. I nomi in cima alla lista dei desideri sono quelli di Paride Giusti, di cui si parla già da settimane, e di Giovanni Occhipinti, eroe di Piazza Armerina dopo aver portato la Siaz in Serie B nazionale. Le ambizioni della piazza gelese sono inevitabilmente elevatissime in seguito alla delusione maturata nella passata stagione. Gli ultimi playoff disputati hanno lasciato l’amaro in bocca alla società guidata da Fabio Cipolla, che di conseguenza si sta muovendo per costruire una corazzata che possa dominare il prossimo torneo. Le prime riconferme ufficializzate, per quanto riguarda lo staff dirigenziale, sono quelle di Giovanni Di Buono e Totò Bernardo. Il tecnico campano, negli anni, ha sicuramente dato continuità al progetto cestistico locale e non ha mai svolto unicamente il ruolo di allenatore. Negli anni, anzi, ha operato a stretto contatto con il direttore sportivo biancazzurro e insieme hanno costruito organici di un certo calibro, arrivando vicini a quel salto di categoria tanto cercato ma che non è stato mai centrato nonostante delle stagioni regolari disputate in maniera quasi impeccabile ma vanificate poi nei playoff. L’ultima ne è l’esempio lampante. Un secondo posto dopo una grande stagione regolare ma una disfatta in occasione della fase decisiva dell’anno al cospetto di una Dierre che, in campionato, era stata sconfitta dai biancazzurri entrambe le volte. Ai playoff la componente fortuna ha sicuramente assistito la compagine calabrese, nel primo round infallibile dalla lunga distanza, e meno il Gela Basket, che nella propria tana era incappato nella giornata no. A gara 2 i gelesi hanno flirtato per tutti i 40 minuti con la vittoria del pareggio nella serie ma non sono riusciti a custodire il vantaggio. L’anno prossimo deve essere quello giusto. Non ci sono più alibi. La squadra che si sta venendo a creare dovrebbe essere una corazzata ancora più forte delle precedenti. La riconferma dei fratelli Caiolaè già stata ufficializzata nelle passate ore. Anche Stanic, molto probabilmente, rimarrà e darà una mano al tecnico campano anche sul piano tecnico. A loro si aggiungeranno tre o quattro giocatori di assoluto livello che possano rinforzare il roster. Si abbassano, invece, le probabilità di rivedere i fratelli Musikic con la casacca del Gela Basket. Pare infatti che entrambi siano in cerca di palcoscenici più prestigiosi e abbiano declinato la proposta di permanenza da parte del club biancazzurro.