Gela Basket, marcia da big: Miwa Benevento domata di misura
In una gara combattutissima ed entusiasmante, i biancazzurri si impongono per 75-74, collezionando la terza vittoria in tre partite disputate.
A cura di Giovanni Indovina
11 ottobre 2026 20:30
Gela. Il Gela Basket si aggiudica il big match casalingo al cospetto dell’attrezzata Miwa Benevento, tra le principali candidate alla vittoria del campionato. In una gara combattutissima ed entusiasmante, i biancazzurri si impongono per 75-74, collezionando la terza vittoria in tre partite disputate.
Il club di Fabio Cipolla regala e si regala un’altra settimana da sogno in cima alla graduatoria, in attesa del prossimo impegno in casa del Termoli, la trasferta più lunga dell’intera annata.