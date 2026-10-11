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Gela Basket, marcia da big: Miwa Benevento domata di misura

In una gara combattutissima ed entusiasmante, i biancazzurri si impongono per 75-74, collezionando la terza vittoria in tre partite disputate.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
11 ottobre 2026 20:30
Gela Basket, marcia da big: Miwa Benevento domata di misura -
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Gela. Il Gela Basket si aggiudica il big match casalingo al cospetto dell’attrezzata Miwa Benevento, tra le principali candidate alla vittoria del campionato. In una gara combattutissima ed entusiasmante, i biancazzurri si impongono per 75-74, collezionando la terza vittoria in tre partite disputate.

Il club di Fabio Cipolla regala e si regala un’altra settimana da sogno in cima alla graduatoria, in attesa del prossimo impegno in casa del Termoli, la trasferta più lunga dell’intera annata.

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