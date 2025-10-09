Gela Basket, Hajrovic completa il roster: “A Gela per ripartire da zero”

Dopo essersi legato al Gela Basket lo scorso luglio, il centro Tarik Hajrovic si è definitivamente aggregato all’organico biancazzurro dopo una serie di problemi di natura burocratica che hanno tardato il suo approdo al PalaLivatino.

Gela. Il Gela Basket accoglie al PalaLivatino il centro Tarik Hajrovic, che lo scorso luglio ha firmato un contratto coi biancazzurri ma si è aggregato al gruppo solo a partire da questa settimana. Questo per via di problemi di natura burocratica che lo hanno tenuto lontano dalla nostra penisola nell’ultimo anno. Motivo per cui il serbo ha deciso di indossare la maglia numero 0proprio come sinonimo di rilancio in cerca di fortuna dopo le difficoltà riscontrate nell’ultima stagione agonistica.

“Ho avuto un po’ di problemi burocratici e l’anno scorso sono rimasto fuori dall’Italia - ha dichiarato ai microfoni della propria nuova squadra Hajrovic - proprio per questo ho scelto il numero 0 perché vedo Gela come un punto di ripartenza”.

Lungo che in Italia ha militato in categorie più prestigiose, a Gela trova la concorrenza di un altro “gigante” come Vladyslav Frolov, ai box a Siracusa per via di un piccolo infortunio che non dovrebbe destare preoccupazione. Tra le casacche indossate dal serbo quelle di Rende, Aquilano e Sala Consilina, tutte in campionati maggiormente di rilievo rispetto alla Serie C, che conoscerà di persona quest’anno.

“Posso garantire ai tifosi grinta e presenza dentro l’area - prosegue il centro serbo - per come la vedo io la difesa deve essere la priorità nella squadra e così facendo le cose in attacco verranno poi più facili”.

Starà a lui ritagliarsi il giusto spazio con grande applicazione e assicurarsi un importante minutaggio all’interno delle rotazioni del competitivo roster locale, stracolmo di qualità in tutte le zone del campo. L’impressione è che il Gela Basket sia ancora una volta una delle squadre da battere del girone, forse anche più degli altri anni. L’asticella si è notevolmente alzata e a dimostrarlo ulteriormente sono state le prime due gare di campionato, vinte contro Giarre e Siracusa. Hajrovic approda alla corte biancazzurra con una media realizzativa di 18 punti, inusuale per un centro con le sue caratteristiche fisiche.

“Mi faccio trovare sotto canestro ma alla fine questo dipende da chi hai come playmaker e dal gioco che l’allenatore richiede - spiega Hajrovic - se poi mi verrà chiesto di non salire e concentrarmi sui rimbalzi io farò questo. Dipende poi molto dal contesto in cui ti trovi”.