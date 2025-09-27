Gela Basket, grande entusiasmo per l’inizio del campionato di Serie C

A fare da cornice al debutto dei locali sarà lo stesso PalaLivatino che l’anno scorso ha trascinato i fratelli Caiola per tutta la stagione e che con loro ha sognato in grande.

Gela. È tutto pronto per l’esordio stagionale del Gela Basket. Domenica al via il campionato di Serie C dei biancazzurri dinanzi al Giarre. A fare da cornice al debutto dei locali sarà lo stesso PalaLivatino che l’anno scorso ha trascinato i fratelli Caiola e compagni per tutta la stagione e che con loro ha sognato in grande. L’entusiasmo è inevitabilmente alle stelle ed iniziare con una vittoria darebbe grande autostima e morale ad una squadra costruita per vincere. Presentato nei passati giorni quello che dovrebbe essere l’ultimo colpo messo a segno dal ds Giovanni Di Buono, che ha portato a Gela il centro ucraino Vladyslav Frolov. Un profilo che porta qualità e tanti centimetri sotto canestro, fattore che l’anno scorso è spesso venuto meno. Fischio d’inizio fissato per le 18 di domani.