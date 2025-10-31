Gela Basket, Gaspare Caiola verso l'esclusione: potrebbe essere rottura con la società
L’atleta ha partecipato regolarmente alle sessioni di allenamento dell’ultima settimana ma non dovrebbe essere convocato per la prossima gara di campionato sul campo della PGS Sales di Catania
A cura di Redazione
31 ottobre 2025 15:51
Gela. Rottura improvvisa fra Gela Basket e Gaspare Caiola. Alla base della sospensione dell’ala gelese un presunto diverbio fra il numero 23 e il tecnico Salvatore Bernardo. L’atleta ha partecipato regolarmente alle sessioni di allenamento dell’ultima settimana ma non dovrebbe essere convocato per la prossima gara di campionato sul campo della PGS Sales di Catania, in programma per le 19 di domani. La società, attualmente, non ha né smentito né confermato l’indiscrezione riguardante Gaspare Caiola.