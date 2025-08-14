Gela Basket, dalla Croazia arriva l’ala Jelic

Ala croata di 197 cm, nelle ultime stagioni ha sempre militato in Serie B.

Gela. Colpo del Gela Basket, che si aggiudica le prestazioni sportive del classe ‘02 Stipe Jelic. Ala croata di 197 cm, nelle ultime stagioni ha sempre militato in Serie B. Cresciuto cestisticamente nel vivaio dell’Assigeco Piacenza, ha successivamente indossato le divise di Angri, Canusium e Corato Basket, viaggiando con medie realizzative sempre in doppia cifra. “Un innesto di spessore per la squadra di coach Bernardo - afferma il sodalizio gelese con un comunicato - che potrà contare su un giocatore dalla spiccata attitudine al tiro dalla lunga distanza e da un’ottima media realizzativa”.