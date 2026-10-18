Gela Basket da urlo: blitz biancazzurro sul parquet del Termoli

Provenzani trascina al successo la formazione di Bernardo con 18 punti, coadiuvato da Tartamella, autore di 15 punti, e da Daunys e Cernic, che danno il proprio contributo alla causa mettendone a referto 14.

Gela. Colpaccio Gela Basket a Termoli: i biancazzurri centrano la quarta vittoria consecutiva del proprio campionato. Provenzani trascina al successo la formazione di Bernardo con 18 punti, coadiuvato da Tartamella, autore di 15 punti, e da Daunys e Cernic, che danno il proprio contributo alla causa mettendone a referto 14.

Una prestazione corale da incorniciare per il Gela Basket, che rischia di farsi rimontare negli ultimi dieci minuti concedendo 29 punti e dilapidando un ampio vantaggio. Provenzani e compagni, però, si difendono con le unghie e con i denti e strappano un altro successo, regalando un grande sorriso ai sostenitori che hanno seguito a distanza la formazione gelese.