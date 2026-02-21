Gela Basket-CUS Palermo, Giusti: "Dobbiamo vincere ogni partita dando sempre il massimo"

In palio punti importanti per chi scenderà in campo con l’obiettivo di difendere la vetta solitaria del girone e per chi cercherà il colpaccio fra le mura della capolista.

Gela. Domenica alle 20, il PalaLivatino aprirà le porte agli appassionati al mondo della pallacanestro per la sfida tra Gela Basket ed il CUS Palermo. In palio punti importanti per chi scenderà in campo con l’obiettivo di difendere la vetta solitaria del girone e per chi cercherà il colpaccio fra le mura della capolista.

Ai biancazzurri servirà continuità di risultati e rendimento per continuare a sognare una promozione che negli anni è stata tanto desiderata. I palermitani, che vantano nel proprio roster il miglior realizzatore della competizione Matteo Pirrera, cercano punti per ritagliarsi il proprio spazio nel riquadro di sinistra del raggruppamento.

"Il CUS Palermo è una squadra giovane che difende e corre per tutta la durata della gara. Noi, dal canto nostro, ci stiamo preparando per partire subito forte con l'obiettivo di chiudere la partita il prima possibile - afferma ai microfoni del sodalizio biancazzurro Paride Giusti, guardia del Gela Basket - Non guardiamo le altre squadre, dobbiamo vincere ogni partita fino all'ultima giornata dando tutto".