Gela Basket-Cus Catania, Caiola: “Cercheremo di regalare una vittoria alla città”
I biancazzurri dovranno fare i conti con l’assenza del proprio pubblico a causa della squalifica all’impianto inflitta dalla FIP.
Gela. A margine della squalifica inflitta al PalaLivatino dopo la gara persa contro l’Alfa Catania, il Gela Basket dovrà affrontare il CUS Catania, domani pomeriggio, a porte chiuse, privo del supporto della propria tifoseria per via della decisione presa dalla FIP. Il provvedimento nei confronti del sodalizio biancazzurro varrà sia per la delicata gara di domani che per quella del 10 novembre contro l’Olympia Comiso, non meno rilevante visto il livello degli iblei e vista la rivalità sportiva.
“Tutte le partite sono difficili, dalla prima all’ultima di campionato - dichiara Emanuele Caiola, capitano del Gela Basket - dovremo purtroppo far fronte all’assenza del nostro pubblico ma cercheremo ugualmente di regalare una bella vittoria alla città”.