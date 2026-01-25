Quotidiano di Gela

Gela Basket, contro lo Sport Club Gravina l’ultimo atto della regular season

All’andata, nel mese di novembre, i biancazzurri si imposero per 77-51 lontani dalle mura del PalaLivatino, che oggi alle 18 aprirà le porte ai tifosi per la sfida fra le due squadre.

25 gennaio 2026 09:30
Gela
Sport
Basket
Gela. Il Gela Basket chiude la regular season ospitando lo Sport Club di Gravina, quarto in classifica e reduce da quattro successi in fila. All’andata, nel mese di novembre, i biancazzurri si imposero per 77-51 sugli avversari lontani dalle mura del PalaLivatino, che oggi alle 18 aprirà le porte ai tifosi per la sfida fra le due squadre. Regolarmente a disposizione Giovanni Occhipinti, che ha recuperato dopo lo scontro di gioco al PalaDavolos di Comiso che, domenica scorsa, aveva fatto preoccupare il Gela Basket ed i suoi sostenitori.

“La cosa che mi preme dire è che il lavoro asfissiante che abbiamo fatto durante le vacanze di Natale sta dando i suoi frutti. Il nostro campionato ha preso una svolta positiva con la vittoria sull’Alfa Catania, che ci ha fatto rendere conto dei mezzi che abbiamo a nostra disposizione - afferma ai microfoni del Gela Basket il capitano Emanuele Caiola -. Il Gravina è una squadra rognosa ed insidiosa che occupa i piani alti della classifica. Non è una gara scontata, tocca fare la solita partita sostanziosa e di qualità”.

