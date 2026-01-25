Gela Basket, contro lo Sport Club Gravina l’ultimo atto della regular season

All’andata, nel mese di novembre, i biancazzurri si imposero per 77-51 lontani dalle mura del PalaLivatino, che oggi alle 18 aprirà le porte ai tifosi per la sfida fra le due squadre.

Gela. Il Gela Basket chiude la regular season ospitando lo Sport Club di Gravina, quarto in classifica e reduce da quattro successi in fila. All’andata, nel mese di novembre, i biancazzurri si imposero per 77-51 sugli avversari lontani dalle mura del PalaLivatino, che oggi alle 18 aprirà le porte ai tifosi per la sfida fra le due squadre. Regolarmente a disposizione Giovanni Occhipinti, che ha recuperato dopo lo scontro di gioco al PalaDavolos di Comiso che, domenica scorsa, aveva fatto preoccupare il Gela Basket ed i suoi sostenitori.

“La cosa che mi preme dire è che il lavoro asfissiante che abbiamo fatto durante le vacanze di Natale sta dando i suoi frutti. Il nostro campionato ha preso una svolta positiva con la vittoria sull’Alfa Catania, che ci ha fatto rendere conto dei mezzi che abbiamo a nostra disposizione - afferma ai microfoni del Gela Basket il capitano Emanuele Caiola -. Il Gravina è una squadra rognosa ed insidiosa che occupa i piani alti della classifica. Non è una gara scontata, tocca fare la solita partita sostanziosa e di qualità”.