Gela Basket, Cipolla: “Avvio inaspettato. Siamo fieri di offrire questo spettacolo alla città”

Il Gela Basket si gode il momento favorevole in attesa della sfida di domenica contro il Benevento, attardato di due punti rispetto ai biancazzurri e a caccia di riscatto dopo il ko interno contro Barcellona.

Gela. Con un entusiasmo che va rinnovandosi giorno dopo giorno, il Gela Basket si gode le posizioni privilegiate del proprio raggruppamento di Serie B Interregionale. Le due vittorie contro Rende e Marigliano hanno permesso al roster di Bernardo di accumulare sempre più fiducia, in vista di un’annata ostica da affrontare con la massima serenità e con la consapevolezza che non sarà affatto semplice raggiungere gli obiettivi prefissati nella pre-season. Lo scetticismo generale dovuto al nuovo palcoscenico sembra ormai superato e la città, in occasione della prima stagionale, si è immediatamente stretta attorno al club presieduto da Fabio Cipolla, che a sorpresa detiene lo scettro del girone al pari di Angri, Catanzaro e Barcellona.

“Partire in questa maniera era inaspettato, la vittoria contro Marigliano ha dato coscienza alla squadra che può fare bene in questo campionato - dichiara ai nostri microfoni Fabio Cipolla, presidente del Gela Basket -. Il pubblico ha risposto alla grande, l’esordio ci ha entusiasmato per l’affluenza sugli spalti. Quest’anno vedremo una pallacanestro di grande livello, è un altro campionato rispetto agli altri anni e noi siamo orgogliosi di poter offrire questo magnifico spettacolo alla città”.

Ancora fermo a quota due punti, invece, il Miwa Basket Benevento, protagonista domenica al PalaLivatino e accreditato tra i principali candidati al vertice del girone F di Conference Sud. La sconfitta interna sulla sirena contro il Barcellona Basket ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Adolfo Parrillo, pronti a dare battaglia ai biancazzurri per incamerare una vittoria dal notevole peso specifico nell’inerzia di un campionato avvincente sin dai primi atti. La truppa sannita ha già dimostrato di sapersi imporre in trasferta al debutto stagionale: per il Gela Basket si preannuncia un test probante contro una vera corazzata del torneo.

“Due giornate sono poche per determinare quali siano le squadre favorite ma io credo che il Benevento sia tra le squadre più forti del girone. Domenica cercheremo di vincere e metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Siamo convinti di poter fare bene - prosegue -. La squadra ha accusato qualche piccolo acciacco anche questa settimana per via di un virus intestinale. Sono convinto, però, che domenica saranno tutti pronti e arruolabili”.