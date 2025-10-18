Gela Basket, arriva l’immediata reazione: Scicli annichilito con un netto 101-65

Reazione importante da parte del club caro a Fabio Cipolla, che dimostra sul campo di aver ampiamente archiviato la disfatta al PalaLivatino contro l’Alfa Catania e raccoglie punti fondamentali sul campo dello Scicli.

Gela. Il Gela Basket schiaccia il Basket Scicli Meerkat nella tana nemica e torna a casa con il bottino pieno. 101-65 il risultato al termine di una partita interamente dominata dai biancazzurri e completamente a senso unico. A prendersi la scena i fratelli Gaspare ed Emanuele Caiola e Luka Todorovic. Il numero 23 si supera con 20 punti messi a segno. Gli altri due, invece, ne mettono a referto 19. Solita prestazione maiuscola anche da parte del neo arrivato Stipe Jelic, che contribuisce al trionfo biancazzurro con 17 punti. Reazione importante da parte del club caro a Fabio Cipolla, che dimostra sul campo di aver ampiamente archiviato la disfatta al PalaLivatino contro l’Alfa Catania e raccoglie punti fondamentali sul campo dello Scicli.