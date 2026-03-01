Gela Basket a senso unico, al PalaLivatino surclassato Capo d'Orlando
Il risultato maturato nel solo primo tempo evidenzia un dominio netto in una gara a senso unico
A cura di Redazione
01 marzo 2026 21:28
Gela. Il Gela Basket dilaga contro la Nova Basket Capo d’Orlando. Lo scontro fra le due squadre termina sul rotondo punteggio di 106-70 in favore del club biancazzurro, che al PalaLivatino non sbaglia neanche stavolta. Il risultato maturato nel solo primo tempo evidenzia un dominio netto in una gara a senso unico sin dai primi istanti della sfida. Primato difeso con merito e pallino del gioco mantenuto per l’intera durata della sfida.