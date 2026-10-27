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Gela, arriva la stangata: cinque giornate di squalifica per Dario Maltese

Pippo Romano dovrà fare a meno di uno dei propri leader contro Modica, Avola, Vigor Lamezia, Nuova Igea Virtus e Trapani

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
27 ottobre 2026 17:07
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Gela, arriva la stangata: cinque giornate di squalifica per Dario Maltese - Foto: Davide Gerbino - Gela Calcio
Foto: Davide Gerbino - Gela Calcio
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Gela. Pugno duro del Giudice Sportivo, che infligge cinque giornate di squalifica a Dario Maltese "per avere rivolto espressione offensiva e frase blasfema nei confronti del Direttore di gara" in occasione della gara di domenica contro il Licata, vinta per 4-0 con un gol e due assist dello stesso fantasista classe 1992, espulso poi al 78'.

Pippo Romano dovrà fare a meno di uno dei propri leader contro Modica, Avola, Vigor Lamezia, Nuova Igea Virtus e Trapani. Cinque gare insidiose ma abbordabili in cui il Gela non potrà contare su uno degli elementi di maggiore valore e spessore dell'intero organico.

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