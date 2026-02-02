Gela, arrestato un 21enne per spaccio: sequestrato oltre 1 kg di hashish nascosto in casa

Arrestato in flagranza un 21enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del Reparto Territoriale di Gela, hanno arrestato in flagranza un 21enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel cuore del centro abitato di Gela. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di hashish nascosto all’interno di un armadietto. La droga è stata sequestrata, mentre il giovane è stato arrestato e – su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Gela, che coordina le indagini – condotto in carcere.

