Gela, al via una nuova era: fascia da capitano affidata a Sarao

Gela. Dopo l’era Gambuzza durata un biennio e la breve parentesi Privitera, il Gela ha il suo nuovo capitano. Manuel Sarao indosserà la prestigiosa fascia al braccio raccogliendo un’importante eredità e ricevendo una responsabilità di un notevole peso. Questa la richiesta del nuovo centravanti biancazzurro nel bel mezzo della trattativa con il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco ed il sodalizio locale, che hanno deciso di accontentare l’attaccante milanese.

“Sono contento di prendermi questa responsabilità - dichiara Sarao - la fascia è simbolica perché questa squadra ha tanti capitani e ognuno di noi deve dare l’esempio dentro e fuori dal campo”.

Fortemente voluto dal Gela, Manuel Sarao ritrova mister Gaspare Cacciola, conosciuto a Siracusa nel dicembre del 2023. I due hanno condiviso insieme una parte di campionato di Serie D fino all’esonero del tecnico etneo, arrivato a fine marzo.

A convincere Sarao, come ammesso da lui stesso, è stata l’ambizione del club presieduto da Toti Vittoria, che con forte decisione è riuscito a strappare alla concorrenza l’attaccante classe ‘89 e portarlo al “Presti”.

“Li ho sentiti decisi sin da subito - conclude il centravanti - dopo il biennio a Siracusa avevo bisogno di nuovi stimoli e responsabilità in una società ambiziosa con un progetto a lungo termine. Ho apprezzato la loro disponibilità e per questo ho sposato il progetto Gela Calcio”.