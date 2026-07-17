Gela, al via il calciomercato: tutto fatto per l’arrivo di Andrea Ferrigno

In chiusura anche la trattativa con Enzo Camilleri, l’ultima stagione al Crema dopo una lunga e prestigiosa carriera trascorsa nel mondo del professionismo. Dal Termoli ecco Ceesay.

Gela. Il Gela si appresta ad accogliere in biancazzurro Andrea Ferrigno. Il “figliol prodigo” è pronto per il rientro in patria dopo aver collezionato oltre cento presenze nella massima serie dilettantistica tra Sancataldese, Nuova Igea Virtus, Santa Maria, Licata e Vis Artena a soli 25 anni.

Tutto fatto per l’arrivo del difensore classe ‘01, che dà il via al calciomercato estivo del Gela. Col suo ingaggio, il club biancazzurro da un forte e chiaro segnale di “gelesità”.

In chiusura anche la trattativa con Enzo Camilleri, l’ultima stagione al Crema dopo una lunga e prestigiosa carriera trascorsa nel mondo del professionismo. Un rinforzo di grandissima esperienza e affidabilità per il club di Melfa, completamente immerso nella programmazione estiva.

Nonostante sia stato riconfermato dal Niscemi, Mamadou Diaw rimane nel mirino del Gela. Come lui anche Ousman Bojang. Comandatore insiste per portarli in biancazzurro e concedergli la chance di mettersi in mostra anche in Serie D.

Si lavora, intanto, per la riconferma di Tuccio, Giuliano, Aperi, Teijo e Sbuttoni. Con i due argentini è già stato trovato un accordo di massima e si va verso la chiusura, mentre gli altri tre atleti sono ancora in trattativa con il club.

Altri rumors parlano di trattativa chiusa con Winston Ceesay, centrocampista classe 2000 originario della Sierra Leone, lo scorso anno 30 presenze ed 1 gol al Termoli in serie D. Ha vestito le maglie di Troina, Licata, Rotonda, Trapani e Brindisi, mettendo a segno 4 reti e fornendo 3 assist.