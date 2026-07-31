Gela-Akragas, il 13 agosto il primo test stagionale

Un primo test match stagionale che permetterà allo staff tecnico di vedere in azione il nuovo organico.

Gela. Arrivati al secondo giorno di ritiro precampionato, in casa Gela prosegue la programmazione estiva. Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, Alessandro Nardo approda ufficialmente alla corte biancazzurra dopo un biennio in granata all’Acireale. Terzino classe ‘07 di buone prospettive, è il tassello numero dodici che va a comporre il puzzle biancazzurro, tra riconfermati e new entry.

Giovedì 13 agosto, intanto, Fabio Comandatore avrà l’occasione di mettere alla prova i propri giocatori in occasione di un’amichevole che coinvolgerà il Gela e l’Akragas di Fabrizio Cammarata. Un primo test match stagionale che permetterà allo staff tecnico di vedere in azione il nuovo organico.

Nell’ambiente biancazzurro si è intanto affermata un’iniziativa dal forte valore simbolico: a partire dalla prossima stagione, il Delfino tornerà a essere la mascotte ufficiale del Gela. L’idea è partita da due tifosi, Salvatore Nardo ed Eliseo Selvaggio, che sono riusciti ad attirare decine e decine di appassionati, riuscendo così a raccogliere una considerevole somma di denaro. Un ulteriore segnale di fiducia e vicinanza da parte della città nei confronti della società, a cui la tifoseria rinnova nuovamente la propria fiducia.