Gela, adesso serve continuità di risultati

Gela. Con ritrovato entusiasmo, il Gela si prepara per la delicata trasferta nel delicato stadio “Salmeri” di Milazzo. I mamertini distano appena un punto dai biancazzurri e vengono da un importante successo di misura ottenuto contro il Ragusa in virtù della rete di Giunti. Sono reduci da una meritata ma sofferta vittoria anche i biancazzurri. Sofferta sia per l’andamento dei 90 minuti sia per tutto ciò che li ha preceduti, tra sconfitte e prestazioni deludenti e notizie varie circolate che non hanno sicuramente contribuito a mantenere sereno l’ambiente. Il tris casalingo tutto cuore inflitto all’Enna deve essere un crocevia per la stagione del Gela, che non potrà chiaramente vincere ogni partita ma dovrà quantomeno lottare fino al triplice fischio come fatto contro i gialloverdi. I dubbi di formazione sono tanti, viste e considerate anche le dichiarazioni a Bar Sport di Cacciola, che con schiettezza ha ammesso che le gerarchie delineate in precedenza sono adesso saltate e chiunque può partire dall’inizio, in base alla forma fisica ed in base a quanto fatto in allenamento. Fare risultato a Milazzo non sarà affatto scontato per i biancazzurri, che hanno il compito di dimostrare che i 90 minuti contro l’Enna non sono stati un fuoco di paglia e per questo sono chiamati a lottare per muovere ulteriormente la classifica ed avvicinarsi alla zona privilegiata del girone, distante attualmente due lunghezze. La trasferta è vietata ai tifosi biancazzurri residenti nella provincia di Caltanissetta, a cui non è permessa la vendita dei biglietti.