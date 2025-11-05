Gela aderisce alla campagna “Oggi scegli tu”: modello disponibile per il testamento biologico

I cittadini possono ora scaricare il modello dal sito dell’Associazione Luca Coscioni, compilarlo e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile per la registrazione ufficiale.

Gela. Il Comune di Gela ha deciso di aderire alla campagna nazionale “Oggi scegli tu”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, che intende far conoscere e rendere pienamente accessibile ai cittadini il diritto al testamento biologico — le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) sancite dalla Legge 219/2017. La campagna, diffusa su TV, radio, stampa e cinema fino a metà novembre, vede la partecipazione della voce di Luciana Littizzetto e la testimonianza di Cristiano, protagonista dello spot ufficiale. Un invito chiaro: informarsi e decidere consapevolmente, mettendo nero su bianco le proprie volontà in merito a cure e trattamenti sanitari in caso di futura incapacità di esprimersi.

Grazie a questa adesione, i residenti di Gela possono scaricare gratuitamente il modello aggiornato di testamento biologico dal sito dell’associazione, redatto da giuristi, medici ed esperti. Una volta compilato, il documento può essere presentato presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, dove sarà registrato e trasmesso alla Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute.

L’iniziativa è accompagnata da un forte messaggio: “informarsi e scegliere in anticipo” per tutelare la propria volontà in materia di trattamenti sanitari nel caso in cui non fosse più possibile esprimersi in prima persona.

L’amministrazione comunale di Gela ha sottolineato come l’adesione rivesta un’importanza concreta. Supportare i cittadini nel processo di scelta, facilitare l’accesso all’ufficio comunale e garantire trasparenza e gratuità nella registrazione delle DAT sono tra gli obiettivi principali. Fare il testamento biologico oggi è semplice. È sufficiente scaricare il modello dal sito dell’Associazione Luca Coscioni e compilarlo indicando con chiarezza le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari futuri e, se lo si desidera, nominando anche una persona di fiducia. Una volta completato, basta recarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune con il documento di identità e la dichiarazione firmata. L’ufficio provvederà a registrare la disposizione e a trasmetterla alla Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute. Dopo la consegna, è utile conservare una copia del documento e informare la persona di fiducia o i familiari della propria scelta, così da essere certi che le decisioni espresse siano conosciute e rispettate.

Fare le DAT significa tutelare la propria libertà di scelta e assicurarsi che, anche in condizioni di impossibilità a comunicare, le proprie volontà in materia sanitaria siano pienamente rispettate, offrendo al tempo stesso serenità ai propri cari